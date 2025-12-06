Inter col Como per orgoglio e classifica

Specchiata nei numeri, non c’è partita. Sono 40 anni che il Como non batte l’Inter (15 dicembre ’85, gol di Borgonovo a Zenga), addirittura 75 che non lo fa a San Siro (14 maggio 1950) e in assoluto ce l’ha fatta appena 6 volte in 37 partite, Coppa Italia compresa. Eppure mai come stavolta il passato non conta, oscurato dal radioso presente lariano. Un derby non solo lombardo, visto che l’Inter si allena in provincia di Como, a nemmeno 20 chilometri dal capoluogo. Ma oggi la sfida vale molto più di un derby: per l’Inter è un test, guai a perdere dopo averlo già fatto con Juventus, Napoli e Milan, per il Como è il vero esame da grande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter, col Como per orgoglio e classifica

