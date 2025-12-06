Inter a valanga contro un Como ingenuo | ThuLa Calha e Carlos Augusto per la vetta momentanea

INTER-COMO 4-0 MARCATORI: 11' pt Lautaro Martinez, 14' st Thuram, 36' st Calhanoglu, 41 st Carlos Augusto. INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 7, Acerbi 7, Bastoni 7; Luis Henrique 7 (32' st Augusto 7), Barella 7 (40' st Diouf sv), Calhanoglu 7, Zielinski 6.5 (26' st Mkhitaryan 6.5), Dimarco 7; Thuram 7 (32' st Esposito 6), Lautaro Martinez 7 (40' st Sucic sv). In panchina: J. Martinez, Taho, De Vrij,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inter a valanga contro un Como ingenuo: ThuLa, Calha e Carlos Augusto per la vetta momentanea

L'Inter si gode il primato in classifica almeno per una notte. Dipenderà dal Napoli: la squadra di Conte proverà ad effettuare il nuovo sorpasso contro la Juventus. - facebook.com Vai su Facebook

Inter a valanga, finita la favola del Como: lariani travolti 4-0 - Per la squadra di Chivu decisive le reti di Lautaro Martinez nel primo tempo e di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nella ripresa. msn.com scrive

L’Inter spegne il Como di Fabregas e torna in vetta per una notte: goleada a San Siro - Il Como non perdeva da agosto e aveva subito un gol nelle ultime quattro partite. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Inter-Como 4-0: gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto - Il destro di Lautaro su assist di Luis Henrique rompe subito l'equilibrio, poi è la zampata di Thuram su cross da corner a capi ... Secondo sport.sky.it

Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro guida la vittoria (7,5), ora i nerazzurri sono primi davanti a Napoli e Milan - I ragazzi di Chivu grazie alla strabiliante vittoria contro il Como sono primi in classifica, almeno fino a Napoli- Segnala msn.com

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Segnala tuttosport.com