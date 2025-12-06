Inter a valanga contro la rivelazione Como | poker targato Lautaro Thuram Calha e Carlos Augusto

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella contro il Como doveva essere una partita delicata contro una avversaria agguerrita e in forma, ma forse all’Inter non lo avevano detto: a San Siro infatti finisce 4-0 per gli uomini di Cristian Chivu, che aspettando le rivali intanto passano una serata nuovamente in vetta alla classifica. Un punteggio forse troppo pesante per i lariani ma che certifica comunque il dominio mostrato dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

inter a valanga contro la rivelazione como poker targato lautaro thuram calha e carlos augusto

© Feedpress.me - Inter a valanga contro la rivelazione Como: poker targato Lautaro, Thuram, Calha e Carlos Augusto

Altre letture consigliate

inter valanga contro rivelazioneCoppa Italia, Inter a valanga sul Venezia: nerazzurri ai quarti - (Lapresse) Nessun problema per l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Inter, sentito Allegri? La rivelazione sul passato e l’annuncio sull’attacco spiazzano - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter- Riporta spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Valanga Contro Rivelazione