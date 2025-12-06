Inter a valanga contro la rivelazione Como | poker targato Lautaro Thuram Calha e Carlos Augusto
Quella contro il Como doveva essere una partita delicata contro una avversaria agguerrita e in forma, ma forse all’Inter non lo avevano detto: a San Siro infatti finisce 4-0 per gli uomini di Cristian Chivu, che aspettando le rivali intanto passano una serata nuovamente in vetta alla classifica. Un punteggio forse troppo pesante per i lariani ma che certifica comunque il dominio mostrato dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Inter U23-Pro Vercelli 1-1 ? Inter U23 e Pro Vercelli si dividono i punti: primo tempo in difficoltà, ripresa di carattere e pareggio meritato. Finisce 1-1 al Power Stadium. L’Inter U23 parte male: dopo appena 5 minuti la Pro Vercelli trova il vantaggio con un gra - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Inter a valanga sul Venezia: nerazzurri ai quarti - (Lapresse) Nessun problema per l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Inter, sentito Allegri? La rivelazione sul passato e l’annuncio sull’attacco spiazzano - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter- Riporta spaziointer.it