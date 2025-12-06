Intelligenza artificiale un editore italiano su quattro contattato per dare contenuti in licenza

Più di un editore italiano di libri su quattro, il 27,7%, è stato contattato per dare in licenza i contenuti delle opere pubblicate alle aziende che sviluppano Large Language Models, ovvero i sistemi di Intelligenza Artificiale in grado di comprendere e rispondere in linguaggio naturale, come ChatGpt, Gemini o Claude. Ma prevale la prudenza: solo il 3,7% di questi ha concluso uno o più contratti di licenza, mentre il 37% ha già escluso di concedere la licenza e il 59,3% sta valutando il da farsi. Il dato è contenuto nella prima ricerca sistematica realizzata in Italia sull’uso di strumenti di intelligenza artificiale nelle case editrici e che è stata presentata oggi a Più Libri Più Liberi durante l’incontro ‘L’intelligenza artificiale in casa editrice: per fare cosa?’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it