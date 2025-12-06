Instagram limita gli hashtag a tre | cosa cambia per chi pubblica foto e video
Una piccola rivoluzione silenziosa sta attraversando Instagram, e questa volta riguarda u no degli elementi più iconici della piattaforma: gli hashtag. Quegli ormai celebri cancelletti seguiti da parole chiave che per oltre un decennio hanno rappresentato il metodo principale per far scoprire i propri contenuti potrebbero essere drasticamente ridimensionati. Alcuni utenti hanno infatti iniziato a segnalare su Reddit e altri forum la comparsa di un avviso che impedisce di inserire più di tre hashtag nella didascalia di un nuovo post. Non si tratta ancora di un cambiamento ufficiale e generalizzato. 🔗 Leggi su Screenworld.it
