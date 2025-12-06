Insigne alla Lazio può attendere Sarri | I ruoli indispensabili sono altri Il Messaggero

Insigne alla Lazio può attendere, Sarri: «I ruoli indispensabili sono altri» Insigne alla Lazio? Possibile ma non è la priorità, parola di Maurizio Sarri. Scrive Il Messaggero: Sarà che finalmente ha battuto il Milan, ma ora Sarri ne sa una più del Diavolo per ottenere ciò che vuole dal mercato: «Insigne? Per me è come un figlio, ci ho passato anni bellissimi insieme, ma i ruoli indispensabili sono altri. Una volta sistemati quelli, decide la società se prenderlo». Dietro queste parole, c’è una precisa strategia del tecnico, che sa benissimo che Lotito ha già un accordo di massima sull’ingaggio con l’ex Toronto, ma non vuole il “contentino” societario, almeno non prima di aver ricevuto garanzie sui rinnovi e rinforzi a centrocampo, ed eventualmente in attacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

