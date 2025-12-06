Inside Out Pink Floyd Wish you were here | al Golden ospite d' eccezione Harry Waters

Gli Inside Out Pink Floyd rendono omaggio al capolavoro del 1975 con uno spettacolo evento al Teatro Golden di Palermo, in programma il prossimo 14 dicembre. L’iconico album “Wish You Were Here”, che celebra quest’anno il suo 50° anniversario, rivive sul palco in tutta la sua intensità emotiva e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gli Inside Out Pink Floyd Tribute e Durga McBroom in concerto a Partinico - Durga McBroom è una cantautrice e attrice statunitense, che si è esibita come corista e come turnista per i Pink Floyd e fa parte della band di musica house Blue Pearl. Scrive guidasicilia.it

Inside Out - Pink Floyd Tribute in concerto a Vallelunga Pratameno (CL) - Piazza Umberto I a Vallelunga Pratameno | Guida Sicilia - 30), in piazza Umberto I a VALLELUNGA PRATAMENO (CL) gli INSIDE OUT PINK FLOYD TRIBUTE SHOW. Riporta guidasicilia.it

Concerto a Cefalù con gli Inside Out tribute band Pink Floyd - Appuntamento alle ore 22 del 13 Luglio sul Lungomare di Cefalù. Lo riporta cefalunews.org

Inside Out Pink Floyd annunciano il concerto di Cefalù - Eccezionali si annunciano i giochi di luce che accompagneranno il concerto. Si legge su cefalunews.org

La corista dei Pink Floyd in concerto al Golden - A Palermo sarà possibile sentire cantare i pezzi dei Pink Floyd da colei che per anni li ha accompagnati nel mondo, ottenendo applausi e riconoscimenti. Si legge su palermotoday.it

Monreale, stasera riecheggia la musica dei Pink Floyd - MONREALE, 31 agosto – Stasera piazza Guglielmo II si trasformerà in un palcoscenico di luci, suoni ed emozioni grazie allo spettacolo “Inside Out Pink Floyd”, un evento gratuito che promette di ... monrealenews.it scrive