Inseguito per 15 km e bloccato a Lentate con 1 kg di cocaina in macchina

Inseguito dai carabinieri per 15 km, bloccato a Lentate, aveva 1 kg di cocaina in macchina. Inseguimento a tutta velocità per le strade di mezza Brianza, da Desio fino a Lentate sul Seveso. L’altra sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, hanno arrestato in flagranza un 37enne marocchino, irregolare e senza fissa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Inseguito per 15 km e bloccato a Lentate con 1 kg di cocaina in macchina

Scopri altri approfondimenti

Lungo la Statale 18, i carabinieri hanno inseguito e bloccato un’Audi nei pressi di Cuccaro Vetere - facebook.com Vai su Facebook

Inseguito per 15 km e bloccato a Lentate con 1 kg di cocaina in macchina - Inseguito dai carabinieri per 15 km, bloccato a Lentate, aveva 1 kg di cocaina in macchina. Lo riporta ilnotiziario.net

In auto aveva un coltello e cocaina: inseguito e bloccato dalla polstrada - Manovre azzardate, semafori rossi “bruciati” a velocità sostenuta, strade imboccate contromano, per poi finire la corsa contro una rotatoria lungo la Tiburtina. Come scrive ilmessaggero.it