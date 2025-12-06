Inondazioni in Indonesia più di 880 morti a Sumatra Migliaia i feriti centinaia i dispersi

(Adnkronos) – E' di almeno 883 morti il bilancio ufficiale delle gravi inondazioni e frane sull'isola indonesiana di Sumatra. E' quanto rende noto stamani l'agenzia indonesiana per la gestione delle calamità. Ancora 520 i dispersi. I feriti sono circa 4.200. L'Agenzia nazionale per la gestione delle calamità (Bnpb) ha precisato che i dati si riferiscono alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

