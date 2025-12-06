Influenza in Trentino | quando è atteso il picco Ricoverati 24 bambini

“La diffusione dell’influenza in Trentino segue l’andamento nazionale: il virus è ormai arrivato e sta iniziando ad avvicinarsi alla soglia epidemica. Nell’ultima settimana, grazie ai medici sentinella, si è registrata un’incidenza di 8 casi ogni 1.000 assistiti, pari a circa 4.000 persone con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

