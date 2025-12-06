Influenza in Trentino | quando è atteso il picco Ricoverati 24 bambini

"La diffusione dell'influenza in Trentino segue l'andamento nazionale: il virus è ormai arrivato e sta iniziando ad avvicinarsi alla soglia epidemica. Nell'ultima settimana, grazie ai medici sentinella, si è registrata un'incidenza di 8 casi ogni 1.000 assistiti, pari a circa 4.000 persone con.

Influenza, 4000 trentini contagiati questa settimana. Tanti sono bambini. In attesa del picco l'azienda sanitaria invita alla vaccinazione. Il 13 dicembre open day per tutti.

Influenza in Trentino: 4mila casi e picco atteso a metà gennaio. Sono 103mila le persone che hanno scelto di vaccinarsi. Open Day gratuito il 13 dicembre. - 000 pazienti: sono circa 4mila le persone in Trentino che sono state colpite dall'influenza, un dato in linea con la media nazionale.

