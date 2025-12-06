Influenza il virologo Pregliasco | Con il ponte dell’Immacolata 700mila casi 20mila solo a Milano

Milano, 6 dicembre 2025 – Ponte dell'Immacolata "prova generale" del picco della stagione influenzale, atteso "a cavallo tra Natale e inizio anno". I ritrovi e gli spostamenti di questi giorni di festa, con le temperature che si abbassano e un primo assaggio della triade "viaggi-baci-abbracci", faranno da miccia per le infezioni respiratorie acute che in Italia stanno crescendo - soprattutto fra i bimbi piccoli - con oltre 580mila casi complessivi rilevati dall'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità. Il virologo Fabrizio Pregliasco si aspetta un bilancio di contagi settimanali che "sfioreranno probabilmente i 700mila, complici il freddo più intenso e le occasioni di contatto a fare da 'incubatore'". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Influenza, il virologo Pregliasco: “Con il ponte dell’Immacolata 700mila casi, 20mila solo a Milano”

Contenuti che potrebbero interessarti

«Quest'anno potrebbe darsi che siamo di fronte a un'influenza più intestinale e meno respiratoria», così il virologo Matteo Bassetti. I medici di base nel Lazio registrano numerosi casi di influenza con nausea e vomito (simili a un'intossicazione alimentare) e co - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, il virologo Pregliasco: “Con il ponte dell’Immacolata 700mila casi, 20mila solo a Milano” - Le previsioni del virologo sulle infezioni respiratorie che accompagneranno queste feste, prova generale del picco atteso a cavallo di Natale e inizio anno. ilgiorno.it scrive

Influenza, boom di contagi. Il virologo avverte: "Fino a 20 milioni di casi. Il Covid resta una minaccia". Ma difendersi si può - Secondo l’esperto virologo, il picco influenzale arriverà a Natale mentre il Covid continua a circolare in silenzio ... Riporta affaritaliani.it

Influenza, oltre 500mila infezioni in 1 settimana: l’allarme di Pregliasco - L'aggiornamento dell'Istituto superiore di sanità è atteso per venerdì 28 novembre e il virologo Fabrizio Pregliasco si aspetta nell'ultima ... Lo riporta msn.com

Influenza, potrebbe coinvolgere dal 15 al 25% della popolazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Facciamoci trovare pronti” - Milano, 29 agosto 2025 – Dall’altra parte del mondo arrivano notizie preoccupanti su quello che potrebbe attenderci fra qualche settimana. ilgiorno.it scrive

L'influenza esplode, altri 450mila contagi: dal ceppo più temuto al vaccino, dopo quanti giorni funziona. Pregliasco: «Siete in tempo» - Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, l’abbassamento delle temperature sta accelerando la diffusione ... Si legge su leggo.it

Influenza, primi casi in Italia ma il picco arriverà a Natale. Pregliasco: «Attesi 16 milioni di contagi». Le due varianti del virus - L'influenza è già arrivata nel nostro Paese, e le previsioni sono pessime: a fare il punto è il virologo Fabrizio Pregliasco, in occasione del consueto appuntamento annuale per fare il punto sulla ... Si legge su corriereadriatico.it