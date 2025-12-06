Infantino col premio a Trump ha dato un’altra dimostrazione di servilismo si è prostrato Telegraph

Il sorteggio dei Mondiali 2026 a Washington è stato segnato non tanto dalle scelte sportive, quanto dalla consegna del primo “Premio Fifa per la Pace” a Donald Trump. La cerimonia, fortemente voluta dal presidente Gianni Infantino, ha immediatamente suscitato polemiche internazionali, tra accuse di propaganda politica, imbarazzo istituzionale e critiche provenienti dal mondo del calcio e dai difensori dei diritti umani. Ne parla il Telegraph quest’oggi. Il paradosso del premio a Trump, Infantino ha dimostrato solo servilismo (Telegraph). Si legge così sul quotidiano britannico: “ Anche volendo distogliere lo sguardo, era difficile distogliere l’attenzione da una così spettacolare dimostrazione di servilismo trasmessa a un pubblico globale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infantino col premio a Trump ha dato un’altra dimostrazione di servilismo, si è prostrato (Telegraph)

Scopri altri approfondimenti

Il presidente della Fifa Infantino ha consegnato a Trump un premio per la pace. Il presidente Putin ha indicato Gandhi come sua figura di riferimento. È l’era dell’inversione sistematica tra bugie e verità. Il commento di Beppe Giulietti, coordinatore nazionale Art - facebook.com Vai su Facebook

Ringrazio Gianni Infantino e la FIFA per avermi attribuito il premio per il miglior rovescio ad una mano dell’anno. Sono commosso Vai su X

Premio Fifa per la pace a Trump: "Uno dei più grandi onori della mia vita". Esplodono le polemiche - Trump, Fifa e l’assegnazione del premio per la pace: un riconoscimento simbolico che scatena dubbi, critiche e tensioni internazionali. Riporta notizie.it

Donald Trump riceve il premio Fifa per la pace da Gianni Infantino: «Ora il mondo è un posto più sicuro» - Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto il riconoscimento in occasione del sorteggio per il Mondiale ... Come scrive corriere.it

Blatter attacca Gianni Infantino: "USA e Arabia stanno prendendo il controllo del calcio. Premio a Trump? Grande errore" - Sepp Blatter, ex presidente della FIFA prima di Gianni Infantino, ha parlato al Telegraph dopo il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 "È in ... Come scrive tuttoreggina.com

Lo show per i sorteggi del Mondiale di calcio. Trump riceve il «premio per la pace» da Infantino - Il numero 1 della Fifa incorona il presidente, che ringrazia la moglie Melania e ricorda Pelé DALLA NOSTRA INVIATA WASHINGTON - Secondo msn.com

Mondiali 2026, il sorteggio. Trump riceve il premio "Fifa per la pace" da Infantino. "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori' - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Riporta affaritaliani.it

Sorteggio Coppa del Mondo FIFA 2026: gironi, squadre, formato, Trump, premio per la pace - Dopo settimane di preparazione politicamente intensa al sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026 e alla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’attenzione si è rapidamente spostata ... Secondo oltrelalinea.news