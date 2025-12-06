Industria marchigiana in lieve recupero | il report di Confindustria Marche nel terzo trimestre 2025
ANCONA – Segno positivo nel terzo trimestre per una larga fetta delle imprese marchigiane, con una buona attività commerciale, soprattutto sui mercati esteri; lieve il miglioramento sul mercato interno. Questi, in sintesi, i risultati dell’indagine trimestrale elaborata dal Centro Studi di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
