Indovina chi viene a cena | le anticipazioni sulla puntata di oggi 6 dicembre
Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 6 dicembre 2025, Rai 3. Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. Anticipazioni. Caffè, banane, ma anche meloni e angurie. Che cosa finisce davvero sulla tavola, quando il prodotto arriva da lontano? È l’interrogativo al centro della terza puntata del programma di Sabrina Giannini. Per rispondere alla domanda l’inviata Nuria Biuzzi è andata in Sud America, nelle piantagioni di banane e di caffè, percorrendo a ritroso il lungo viaggio di questi prodotti. 🔗 Leggi su Tpi.it
