Incubo Fiorentina il Sassuolo vince 3-1 | viola ancora senza vittorie in Serie A

Non cambia la musica stagionale della Fiorentina, che crolla anche in casa del Sassuolo restando in ultima posizione in classifica, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A. La formazione di Grosso si impone per 3-1 grazie ad una grande prestazione che la proietta momentaneamente all’ottavo posto a quota 20 punti. A decidere la gara sono state le reti di Volpato, Muharemovic e Koné, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Mandragora. Sassuolo-Fiorentina, il racconto del match. Il match del Mapei Stadium si apre fin da subito su buoni ritmi, con la Fiorentina che illude i propri tifosi partendo forte e trovando dopo soli 9 minuti la rete dell’1-0. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Incubo Fiorentina, il Sassuolo vince 3-1: viola ancora senza vittorie in Serie A

