Incredibile notizia super Antonella Clerici la comunicazione più bella dopo The Voice Senior

La sfida degli ascolti del venerdì sera ha confermato ancora una volta una tendenza ormai consolidata: Antonella Clerici resta la regina del prime time con il suo The Voice Senior. Nella serata del 5 dicembre 2025 il pubblico ha premiato in massa il talent di Rai 1, che ha guidato senza difficoltà la gara dell’audience, mentre Canale 5 ha tentato il rilancio di Io sono Farah dopo mesi di attesa, senza però ottenere il risultato sperato. Una scelta strategica che non ha convinto gli spettatori, i quali non si sono riversati davanti alla tv come avvenuto in estate, quando la serie aveva registrato ottimi riscontri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it