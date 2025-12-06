Incredibile notizia super Antonella Clerici la comunicazione più bella dopo The Voice Senior
La sfida degli ascolti del venerdì sera ha confermato ancora una volta una tendenza ormai consolidata: Antonella Clerici resta la regina del prime time con il suo The Voice Senior. Nella serata del 5 dicembre 2025 il pubblico ha premiato in massa il talent di Rai 1, che ha guidato senza difficoltà la gara dell’audience, mentre Canale 5 ha tentato il rilancio di Io sono Farah dopo mesi di attesa, senza però ottenere il risultato sperato. Una scelta strategica che non ha convinto gli spettatori, i quali non si sono riversati davanti alla tv come avvenuto in estate, quando la serie aveva registrato ottimi riscontri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
GRANDE NOTIZIA! Oggi vogliamo celebrare un traguardo INCREDIBILE del nostro allievo SIMONE del Centro Studi Bravo! RISULTATO IDONEO al concorso per AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO! Un risultato che parla di IMPEGNO, COSTA - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo una notizia incredibile da darvi! Oggi, alle ore 17:30 circa saremo ospiti di Silvia Toffanin a #Verissimo. Non vediamo l'ora di raccontarvi un po' di cose nostre e di farsi sentire un po' di buona musica dei Pooh. Ci vediamo su Canale 5 alle 17:30. A do Vai su X
Antonella Elia, il matrimonio annullato con Pietro Delle Piane: «Sono successi due episodi gravi. I genitori morti? Dolore incredibile» - Antonella Elia, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, si è raccontata senza filtri, con commozione e un’onestà spiazzante. Come scrive msn.com