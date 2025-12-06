Incognita Torino la Tarros non può distrarsi

A distanza di nove mesi la Tarros torna sul luogo del ‘suicidio’ all’ombra della Mole Antonelliana, dopo il fattaccio della passata stagione ad inizio marzo, quando un errore a referto costò a tavolino il match di Torino, per altro vinto e dominato sul campo. Due punti in meno che avrebbero potuto inguaiarla nella lotta salvezza dei playout. Questa sera invece i bianconeri provano a riprendere la marcia che conduce ai playoff ed interrotta domenica scorsa, non avendo alternative: vincere. La classifica dice che l’obiettivo è alla portata ma è anche vero che i torinesi, che hanno già osservato il turno di riposo, hanno ottenuto tre successi sulle quattro gare disputate davanti al pubblico amico cedendo unicamente, ma nettamente, contro Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

