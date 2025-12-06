Incidenti stradali grave un dipendente Atm

Due incidenti stradali sono stati accertati tra ieri sera e oggi. In quest'ultimo caso tra via Tommaso Cannizzaro e via La Farina hanno impattato un'auto Suzuki e un monopattino. Ad avere la peggio il conducente del monopattino, per fortuna le sue condizioni non sono giudicate serie.C'è un ferito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Nel 2024 oltre 19.200 auto sono state coinvolte in incidenti stradali in Emilia-Romagna. Bologna in testa. La Regione è al terzo posto in Italia dopo Lombardia e Lazio. - facebook.com Vai su Facebook

La vittima abitava a Santerno: è una dipendente dell'Ausl, lavorava i ospedale, fatale uno scontro frontale in via Canala - La vittima dell'incidente stradale avvenuto stamani, 5 dicembre, a Piangipane è Nina Cristian, una donna di 58 anni nata in Romania e residente a ... Da ravennaedintorni.it

Incidente a Roma: frontale su via Salaria, morta una donna di 60 anni - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la conducente dell’utilitaria — una donna di circa 60 anni — sarebbe stata colta da un malore mentre era alla guida, finendo per invadere la corsia opposta e ... Scrive romatoday.it

Grave incidente nel Milanese, schianto frontale tra un camion e un'auto: donna in coma - Una donna di 52 anni è rimasta ferita in modo grave dopo un incidente stradale lungo la Provinciale 30, a Vernate (Milano). Da milanotoday.it

Incidente su via Salaria tra macchina e autocarro: donna gravissima muore in ospedale - Non ce l’ha fatta una 60enne gravissima dopo un incidente su via Salaria tra la sua macchina e un autocarro. fanpage.it scrive

Tragedia a Molinella: schiacciata in auto da un tir ribaltato, muore una donna di 58 anni - Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di martedì 2 dicembre 2025 in via Romagne, nel comune di Molinella, ... Scrive msn.com

Camion travolge operai sull'A31, un morto e un ferito - Il tratto sud dell'autostrada A31 Valdastico, nel Vicentino, è stato teatro oggi dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Veneto. ansa.it scrive