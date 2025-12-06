Incidente sull’autostrada Torino-Aosta | muore una neonata sbalzata fuori dall' auto

Una tragedia ha colpito la provincia di Torino nella serata di sabato 6 dicembre. Una bambina di pochi mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del comune di Volpiano. La madre della piccola è rimasta ferita ed è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. Coinvolte più vetture. Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente ha coinvolto più veicoli. Ancora non sono chiare le cause dello schianto, le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica grazie alle testimonianze dei presenti e agli elementi raccolti sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incidente sull’autostrada Torino-Aosta: muore una neonata sbalzata fuori dall'auto

