Incidente sull'A5 Torino-Aosta scontro tra auto | muore bimba di pochi mesi

Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Volpiano. Nell'urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Brutto incidente sull'A2 tra tir e auto: chiuso un tratto dell'autostrada - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sull'Aurelia: scontro auto-bici, 73enne muore in ospedale ift.tt/hfHgVcZ Vai su X

Incidente sull’A5 Torino-Aosta, scontro tra auto: muore bimba di pochi mesi - Nell’urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi. Secondo fanpage.it

Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta: auto si ribalta, due persone in ospedale e traffico rallentato - Un incidente è stato registrato nel pomeriggio di sabato, 6 dicembre, intorno alle 17 sull'autostrada Torino- Segnala torinotoday.it

Incidente sulla Torino–Aosta: due feriti e traffico bloccato a Tavagnasco - Poco dopo le 17 di sabato 6 dicembre un sinistro tra Quincinetto e Ivrea ha causato code e rallentamenti: due persone trasportate all’ospedale di Ivrea in codice giallo. Segnala giornalelavoce.it

Incidente sull’A5 tra Quincinetto e Ivrea: due mezzi coinvolti, uno si ribalta - L’impatto non ha causato gravi conseguenze né sul traffico: i disagi alla circolazione sono stati contenuti e il ... Lo riporta torinoggi.it

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Lessolo: scontro tra camion e furgoncino che resta distrutto e di traverso - Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 novembre 2025, sull'autostrada Torino- Si legge su torinotoday.it

Incidente sulla Torino–Aosta - Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, un incidente sulla A5 ha causato disagi tra Quincinetto e Ivrea Poco dopo le 17, nel tratto dell’autostrada Torino–Aosta compreso tra Quincinetto e Ivrea, un incid ... Scrive msn.com