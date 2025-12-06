Incidente sull’A5 Torino-Aosta scontro tra auto | muore bimba di due mesi ferita la mamma

Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Volpiano. Nell'urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente sull'A5 nel Torinese, muore bimba di pochi mesi: soccorsa la mamma, più auto coinvolte nello scontro - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sull'A5 nel Torinese, muore una bimba di pochi mesi. Soccorsa la mamma, più auto sono rimaste coinvolte nello scontro #ANSA Vai su X

Tragico incidente sull'A5 Torino-Aosta: perde la vita una bimba di due mesi - Un tragico incidente stradale ha coinvolto una neonata, lasciando un'impronta indelebile nella comunità locale. Segnala notizie.it

Incidente sulla Torino–Aosta: due feriti e traffico bloccato a Tavagnasco - Poco dopo le 17 di sabato 6 dicembre un sinistro tra Quincinetto e Ivrea ha causato code e rallentamenti: due persone trasportate all’ospedale di Ivrea in codice giallo. Come scrive giornalelavoce.it

Bimba di due mesi muore in un incidente stradale sulla Torino-Aosta: è stata sbalzata fuori dall'auto e investita - Tragico incidente questa sera, sabato 6 dicembre, intorno alle 20, sull' autostrada A5 Torino- Riporta torino.corriere.it

I rottami dell'auto coinvolta nel tragico incidente stradale sull’A5 Torino-Aosta: morta una neonata - Lo scontro, avvenuto ieri sera intorno alle 20, ha coinvolto più veicoli e ha causato anche il ferimento della madre della piccola ... rainews.it scrive

Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta: auto si ribalta, due persone in ospedale e traffico rallentato - Un incidente è stato registrato nel pomeriggio di sabato, 6 dicembre, intorno alle 17 sull'autostrada Torino- Segnala torinotoday.it

Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, neonata sbalzata fuori dall'auto e morta nell'incidente - Aosta a Volpiano: morta una neonata di pochi mesi, rimasta coinvolta in un sinistro con più veicoli. Come scrive virgilio.it