Incidente sull’A5 nel Torinese muore bimba di pochi mesi
Torino, 6 dicembre 2025 - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L'incidente, attorno alle 20 sull'autostrada A5, ha coinvolto più auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
