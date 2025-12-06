Incidente sull’A5 nel Torinese muore bimba di pochi mesi

6 dic 2025

Torino, 6 dicembre 2025 - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L'incidente, attorno alle 20 sull'autostrada A5, ha coinvolto più auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

