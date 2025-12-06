Incidente sull' A5 nel Torinese muore bimba di pochi mesi | soccorsa la mamma più auto coinvolte nello scontro
Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L’incidente, attorno alle 20 sull'autostrada A5, ha coinvolto più auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Brutto incidente sull'A2 tra tir e auto: chiuso un tratto dell'autostrada - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull'Aurelia: scontro auto-bici, 73enne muore in ospedale ift.tt/hfHgVcZ Vai su X
Incidente sull'A5 nel Torinese, muore bambina di pochi mesi: ferita la mamma - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Secondo msn.com
Incidente su A5 nel Torinese, muore bimba di pochi mesi: ferita la mamma - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Lo riporta leggo.it
Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una bimba di pochi mesi e ferita la madre - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Scrive msn.com
Incidente sull’A5 nel Torinese, muore bimba di pochi mesi - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. quotidiano.net scrive
Incidente su A5 nel Torinese, muore bimba di pochi mesi - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. ansa.it scrive
Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una bimba - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Scrive ilmessaggero.it