Incidente sull' A5 nel Torinese muore bimba di pochi mesi | soccorsa la mamma più auto coinvolte nello scontro

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L’incidente, attorno alle 20 sull'autostrada A5, ha coinvolto più auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

