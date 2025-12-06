Incidente sull' A5 nel Torinese morta una neonata di pochi mesi e ferita la madre

Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L'incidente,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una neonata di pochi mesi e ferita la madre

Argomenti simili trattati di recente

+++ Fermato per un incidente sull'A2, lo trovano con 93 chili di hashish: arrestato un camionista https://gazzettadelsud.it/?p=2138454 - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una bimba - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. ilmessaggero.it scrive

Drammatico incidente sulla A5 a Volpiano. Muore bimba di pochi mesi - La bimba sarebbe stata sbalzata fuori dell'auto della mamma e travolta da un altro mezzo in transito ... Come scrive rainews.it

VOLPIANO – Scontro sull’A5: feriti e una bimba morta - VOLPIANO – Grave incidente questa sera, sabato 6 dicembre 2025, intorno alle 20, sull’autostrada A5 Torino- Come scrive obiettivonews.it

Incidente sull’A5 Torino-Aosta, scontro tra auto: muore bimba di pochi mesi - Nell’urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi. Secondo fanpage.it

Volpiano, neonata muore in un incidente stradale: è stata sbalzata fuori dall’auto - Aosta, all’altezza di Volpiano, nel Torinese: una bambina di pochi mesi è morta in un incidente, avvenuto attorno alle 20, che ha coinvolto diverse auto. Segnala msn.com

Incidente sull’A5 tra Quincinetto e Ivrea: due mezzi coinvolti, uno si ribalta - L’impatto non ha causato gravi conseguenze né sul traffico: i disagi alla circolazione sono stati contenuti e il ... torinoggi.it scrive