Incidente sull’A2 tir si ribalta tra San Mango e Salerno
Tempo di lettura: < 1 minuto Grossi problemi alla viabilità sull’autostrada a due del Mediterraneo, corsia nord. Questa mattina intorno alle 6:30. un camionista dopo aver forato un pneumatico ha perso in controllo del mezzo che si è ribaltato in autostrada tra San Mango e Salerno sulla corsia Nord. Sul posto la Polizia stradale per aiutare la circolazione stradale particolarmente intensa perché legata al ponte dell’Immacolata. È stato necessario restringere il passaggio dei veicoli ad una sola carreggiata e per un periodo anche tenere chiusa l’autostrada fino a quando non è stata delimitata la corsia di emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
