Incidente sulla A5 nel Torinese morta una bimba di pochi mesi
Un tragico incidente si è verificato questa sera, intorno alle 20, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano, nel Torinese. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, ha perso la vita una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente. Le indagini della polizia stradale. Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e proprio di Volpiano, stando a quanto emerso, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
