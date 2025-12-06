Incidente oggi Bologna si schianta con la Smart e distrugge un muro | è gravissimo

Molinella (Bologna), 6 dicembre 2025 - Ennesimo gravissimo incidente quello di stamattina in territorio di Molinella. Un 36enne della zona era alla guida della sua Smart e stava percorrendo via Malvezza. Erano da poco passate le 11. Ad un certo punto il 36enne, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando, ribaltandosi ed andando, poi, ad impattare in modo estremamente violento contro il muro di recinzione di un’abitazione. Il muro è andato in parte in frantumi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno estratto il 36enne dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi Bologna, si schianta con la Smart e distrugge un muro: è gravissimo

