Incidente in centro a Novara | ragazzo in monopattino travolto da un furgone

Incidente stradale in pieno centro città.É successo questa mattina, sabato 6 dicembre, intorno alle 10, alla Barriera Albertina. Un ragazzo in monopattino è stato travolto all'altezza dell'attraversamento pedonale di corso Italia da un furgone che stava transitando verso Baluardo Quintino Sella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente in piena notte nel centro cittadino, intorno alle 3 un ragazzo di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con la propria moto mentre attraversava il sottopasso di Caricamento. La dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma sembr - facebook.com Vai su Facebook

Trecate, incidente in piazza Cattaneo: investe un ragazzo e fugge - Attimi di tensione a Trecate, in piazza Cattaneo, dove un’auto ha investito un ragazzo per poi allontanarsi rapidamente senza fermarsi a prestare soccorso. Riporta lavocedinovara.com

Ragazzini rapinati in centro a Novara: 4 anni a uno dei membri della baby gang - Il giovane era stato identificato dalla polizia e proprio nella sua abitazione era stato recuperato il bottino, restituito ai due novaresi presi di mira ... Come scrive lavocedinovara.com