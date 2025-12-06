Incidente in autostrada | camion si ribalta nel Salernitano ferito l'autista

Un mezzo pesante si è ribaltato tra San Mango e Salerno; l'incidente sarebbe avvenuto a seguito della foratura di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Poco prima delle 18.30 non lontano dall'ingresso dell'autostrada di Azzate-Buguggiate incidente con gravi ripercussioni sulla circolazione: soccorso un uomo di 77 anni che, fortunatamente, non è in pericolo - facebook.com Vai su Facebook

Camion frigo si ribalta sull'autostrada A23: autista ferito estratto dalla cabina e portato in ospedale. Rallentamenti - Mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco, intervenuti dalle 7 lungo l’autostrada A23, in direzione Tarvisio, all’altezza ... Segnala ilgazzettino.it

Camion frigo esce di strada e finisce ribaltato a lato dell'A23: ferito l'autista - Camion frigo ribaltato sulla A23 dopo Palmanova: autista ferito non grave, Vigili del Fuoco al lavoro con gru e carro incidenti. Lo riporta nordest24.it

Camion frigo si ribalta sulla A23, traffico in tilt - Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina poco dopo lo svincolo di Palmanova, in direzione Tarvisio,. Come scrive udinetoday.it

Cisterna di traverso in A7, quasi 5 ore per ripristinare la viabilità fra Ronco Scrivia e Genova - Genova – Un camion cisterna si è ribaltato questa mattina lungo l'autostrada A7 tra i caselli di Busalla e Genova Bolzaneto, dunque in direzione del capoluogo ligure, bloccando il traffico. Riporta ilsecoloxix.it

Camion cisterna ribaltato in A7, risolto incidente - Milano tra i caselli di Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure bloccando il traffico. Come scrive ansa.it

Autostrada, ancora caos: incidente con auto ribaltata e coda - Problemi anche sulla A12 nel pomeriggio tra Rapallo e Chiavari, secondo grave incidente dopo quello della mattina in A10 ... Scrive genovatoday.it