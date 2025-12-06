Incidente a Ravenna | muore a 58 anni l’operatrice sanitaria Nina Cristian dopo il turno di notte

La vittima: una vita dedicata alla cura dei pazienti. La vittima dell’ incidente stradale verificatosi in mattinata nei pressi della frazione di Piangipane di Ravenna è una operatrice socio-sanitaria che stava rientrando a casa dopo avere fatto il turno di notte al pronto soccorso dell’ospedale ravennate nel quale lavorava dal 2018. Si tratta della 58enne Nina Cristian, di origine romena e residente nella frazione di Santerno. Il tragico impatto e l’auto avvolta dalle fiamme. Era appena uscita dall’ospedale, pronta a tornare a casa per riposarsi, quando la sua giornata si è trasformata in tragedia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incidente a Ravenna: muore a 58 anni l’operatrice sanitaria Nina Cristian dopo il turno di notte

