Inchiesta keu parola ai difensori Sentenza sugli abbreviati entro l’anno
FIRENZE Ancora la parola ai difensori. Prosegue, davanti il gup di Firenze, l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu che vede imputate 24 persone fisiche e 6 società. Ieri, da quanto abbiamo appreso, a parlare in aula sono stati i difensori di altri quattro imputati per i quali la procura chiede il rinvio a giudizio. Ricordiamo che quattro posizioni – tutte del filone aretino dell’indagine della procura antimafia di Firenze – nelle settimane scorse, hanno chiesto e ottenuto di definire le posizioni con rito abbreviato. Quattro imputati per i quali, il pm, Christine Von Borries, ha chiesto pene, che vanno da 2 anni e 6 mesi a 3anni e 8 mesi per i quattro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
