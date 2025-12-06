Incendio in un appartamento di via Laurana evacuato per un paio d' ore l' intero palazzo

I vigili del fuoco hanno spento un incendio divampato nella notte appena trascorsa in un'abitazione di via Laurana. Per precauzione, durante le fasi di spegnimento del rogo, sono stati evacuati tutti i condomini della palazzina. Alcune persone sono state aiutate a uscire dalle loro case e alcuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

