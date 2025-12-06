Incendio in appartamento | fiamme nella cucina tratti in salvo due anziani coniugi

Romatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloccati nell'appartamento interessato da un incendio sono stati tratti in salvo dai soccorritori. Due anziani coniugi, residenti nella zona di Torraccia, periferia nord est della Capitale.Incendio a TorracciaSono stati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

