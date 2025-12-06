Incendio a Montevarchi e incidente stradale sul raccordo SS679 | duplice intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo
Serata e mattinata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, impegnati in due distinti interventi tra Montevarchi e il raccordo Arezzo-Battifolle. Nella serata di ieri, poco prima delle ore 18:00, una squadra della sede distaccata di Montevarchi è intervenuta per l’incendio di un’autovettura all’interno del territorio comunale. I Vigili del Fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, evitando ulteriori danni e provvedendo alla completa messa in sicurezza dell’area interessata. Questa mattina, invece, la sede Centrale del Comando di Arezzo è stata chiamata ad operare lungo il Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle (SS679) per un incidente stradale. 🔗 Leggi su Lortica.it
