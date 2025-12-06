Inaugurato il presepio in Municipio | Riscopriamo il Natale la serenità e il concetto di famiglia
E' stato inaugurato sabato mattina il presepe nello scalone del Municipio. A impartire la benedizione l'Abate di San Mercuriale, don Antonino Nicotra alla presenza del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e delle altre autorità comunali. A presentare la rappresentazione della sacra natività Andrea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
