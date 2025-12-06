inaugurato il natale 2025 a cortona

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Inaugurato Natale a Cortona, animazioni con San Francesco sui palazzi, Sky Tower e la Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca. Uno spettacolo in cui si animano dipinti di artisti come Pietro da Cortona, Luca Signorelli, Peter Paul Rubens e Raffaello Sanzio, con un minimo comune denominatore: la Madonna con Bambino e San Francesco. È partito così, con l’accensione delle animazioni visive sui palazzi del centro, Natale a Cortona, il programma di eventi e attrazioni che proseguirà fino al 6 gennaio. Sono stati i bambini delle scuole d’infanzia «Rodari» e «Cucciatti» a intonare i canti natalizi, a seguire il sindaco di Cortona Luciano Meoni ad inaugurare la manifestazione: «Anche quest’anno offriamo ai concittadini e ai visitatori un programma composto da attrazioni suggestive e da tanti piccoli e grandi eventi che riusciranno a valorizzare la città e l’atmosfera del Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

