In via Salara apre Qu Temporary Store | L’illuminazione è design e cultura
Apre oggi, al civico 26 di via Salara, nei locali dell’ex ‘Verdiana Fashion Mode’, il primo Qu Temporary Store, specializzato in illuminazione di design. Il punto vendita di Qu, azienda di Russi, resterà aperto da oggi fino a tutto il periodo delle festività natalizie. Gli orari di apertura: 10-12.30 e 16-19.30. "Il nuovo store – spiegano Chiara Marzucco, amministratrice delegata, e Carlo Marzucco, direttore operativo (nella foto) – presenta un allestimento essenziale e contemporaneo curato dall’art director Aldo Parisotto, con una selezione di corpi illuminanti, dove materiali, forme e luce dialogano per esprimere l’identità del brand. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
