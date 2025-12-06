In tavola il made in Bergamo piace | in sei mesi l’export guadagna il 9%
I DATI ISTAT. Primo semestre sopra la media nazionale, il totale del settore a 800 milioni di euro. Le bevande continuano ad avere appeal negli Usa. Zambonelli: effetto dazi non ancora visibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
