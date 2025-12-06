In Sicilia Ciclo dei rifiuti caratterizzato da gravi carenze Le bacchettate della Corte dei conti

Più di 220 pagine, sintetizzate in undici bacchettate conclusive, o pungoli a seconda dei punti di vista, con altrettante richieste di chiarimento inoltrate a Palazzo d’Orleans, a partire dai due termovalorizzatori in programma a Palermo e Catania, perché fra criticità ultraventennali e più recenti, in Sicilia il ciclo della spazzatura «è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In Sicilia «Ciclo dei rifiuti caratterizzato da gravi carenze». Le bacchettate della Corte dei conti

