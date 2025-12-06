In questura è arrivato il presepe quest' anno all' insegna degli opposti di tradizione parteneopea

ANCONA – Anche questanno la Questura di Ancona si veste dei colori e delle tradizioni del periodo natalizio, grazie alla creazione di un nuovo Presepe realizzato dal poliziotto artista Carmine Giannicola, sovrintendente capo della polizia, già in servizio al Gabinetto regionale di polizia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

