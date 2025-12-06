In motorino contro l’auto Tragico schianto Catia muore a 49 anni | un’intera comunità in lutto
Una tragedia improvvisa ha scosso questa mattina la comunità di Mola di Bari. Catia Spada, 49 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle porte della cittadina, sulla strada che conduce a Conversano. La donna, che stava viaggiando a bordo del suo ciclomotore, si è scontrata — per cause ancora in fase di accertamento — con un’auto che procedeva nella direzione opposta. L’impatto non le ha lasciato scampo. Il ricordo del canile: “Una presenza luminosa”. Catia era molto conosciuta e amata a Mola, soprattutto per il suo instancabile impegno nel canile comunale, dove rappresentava un punto di riferimento per colleghi e volontari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
