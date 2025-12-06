In giunta con Fico in Campania stop anche ai candidati ‘trombati' non solo ai consiglieri eletti

Fico prepara una giunta senza eletti né trombati: trattative serrate tra Pd, M5s, Avs, Mastella e socialisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Campania, Fico martedì proclamato presidente: nel toto nomi della giunta Tonino Scala - facebook.com Vai su Facebook

Martedì 9 Fico presidente, ora sprint per la nuova giunta. Trattative con Renzi e Mastella:4 o 5 le donne,3 assessori al Pd #ANSA Vai su X

In giunta con Fico in Campania stop anche ai candidati ‘trombati’, non solo ai consiglieri eletti - Fico prepara una giunta senza eletti né trombati: trattative serrate tra Pd, M5s, Avs, Mastella e socialisti. Lo riporta fanpage.it

Campania, il totonomi della giunta Fico: c’è lo stop ai consiglieri - In attesa della proclamazione ufficiale (almeno una decina di giorni) fervono i contatti per formare la nuova giunta regionale. ilmattino.it scrive

Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso" - Quella del neo governatore è "un'ingiustizia politica e una bizzaria istituzionale. Riporta ilfoglio.it

Regione Campania, no ai consiglieri in Giunta, da Mastella stoccata a Fico: «Io leale ma in disaccordo» - Non è una crepa certo ma, eccole, ci sono le prime tensioni nel centrosinistra che ha eletto Roberto Fico. Si legge su ilmattino.it

Toto Giunta, Mastella: "In disaccordo con Fico su esterni, c'è chi si è massacrato in campagna elettorale. Sul piatto metto anche il mio nome" - “Immaginare che chi si è gettato nella mischia di una massacrante campagna elettorale, mettendoci la faccia e raccogliendo i consensi, sia a prescindere fuori dalla Giunta a favore di chi era comodame ... Come scrive napolitoday.it

Nella nuova giunta della Campania di Fico ora c’è l’alt ai consiglieri-assessori per bloccare l’effetto domino - Ci sono tanti (troppi) nomi possibili per la nuova giunta regionale della Campania targata Roberto Fico. Si legge su fanpage.it