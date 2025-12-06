In farmacia per i bambini | raccolti oltre 6 mila euro in prodotti per mamme e piccoli

Tempo di bilanci per la 13esima edizione di “In Farmacia per i Bambini”, la raccolta di farmaci pediatrici e prodotti baby care promossa dalla Fondazione Francesca Rava — Nph Italia, svoltasi dal 13 al 20 novembre in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia.Tra gli enti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

