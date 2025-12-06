IMU sui terreni agricoli il Comune di Fiumicino apre alla revisione
Fiumicino, 6 dicembre 2025 – “Abbiamo incontrato una rappresentanza alcuni ex agricoltori proprietari, ormai in pensione, di terreni agricoli non più coltivati e che hanno visto, nel 2019, raddoppiare l’aliquota IMU. Durante il confronto sono emerse le difficoltà dell’intera categoria degli agricoltori nel sostenere il pagamento dell’imposta, per la quale hanno chiesto una riduzione”, lo ha dichiarato la vice sindaco Giovanna Onorati, per poi sottolineare: “Non ci spaventa l’idea di riflettere su proposte che riteniamo valide se queste possono andare incontro ai bisogni della città. Siamo una maggioranza che dialoga, prende atto dei problemi e cerca soluzioni possibili”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
