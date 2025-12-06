Impresa in ritardo | le luminarie di Natale restano spente

Mentre le strade del territorio sono già pienamente illuminate a festa, nel comune brianzolo è invece ancora tutto spento. Fino a data da definirsi. Succede a Caponago, dove per gustare appieno la vera atmosfera natalizia, quella che da sempre si accompagna all'accensione delle luminarie, i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi vive l’impresa ogni giorno lo sa: quando i pagamenti arrivano in ritardo non è solo una questione di numeri, è una questione di equilibrio. Di impegni da rispettare, di persone da pagare, di serenità da difendere. Con gli anni impari che la chiarezza non è u - facebook.com Vai su Facebook

Per un ritardo di un treno di altra impresa ferroviaria: Treno 19443 (CAMPIGLIA -GROSSETO) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in partenza alle ore 16:30 #treni Vai su X

Le luminarie di Natale a Napoli si accendono in ritardo: fischi della folla in piazza Municipio - L’accensione dell’albero in piazza Municipio e, di conseguenza, di tutte le altre luminarie natalizie installate a Napoli, era prevista per le ore 18. Riporta fanpage.it

Le luci del Natale, la storia magica e segreta delle luminarie - Questa tradizione ha origini lontante, una storia che parla, soprattutto, d’inclusione e riscatto. Si legge su ansa.it