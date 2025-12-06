Imprenditrice vicina al clan Mallardo ignora l' interdittiva antimafia | chiusa una nota azienda

I carabinieri hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione una 46enne imprenditrice titolare di una società edile di Giugliano.Dagli accertamenti dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Viareggio: sempre più vicina la candidatura a sindaco di Riccardo Zucconi - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditrice vicina al clan Mallardo ignora l'interdittiva antimafia: chiusa una nota azienda - I carabinieri hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza ... Secondo napolitoday.it

Giugliano, società edile aperta nonostante la sospensione: denunciata imprenditrice di 46 anni - I carabinieri hanno denunciato e sanzionato per mancato rispetto dei provvedimenti di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione, ... Lo riporta msn.com

Racket per il clan Mallardo, torna libero Felice ‘a Zecca - Scarcerato Felice “’A Zecca” Coletta, accusato di estorsione aggravata per il clan Mallardo. Secondo internapoli.it

Estorsioni per il clan Mallardo, ritorna in libertà Felice “a zecca” - Felice Coletta, giuglianese classe 1987, era stato arrestato lo scorso gennaio nell’operazione della direzione investigativa antimafia con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per ... Riporta napolitoday.it

Gdf Catania, sequestro patrimoni a imprenditori vicini a clan mafioso - I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione al provvedimento con cui il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro il materia di prevenzione ... Si legge su notizie.tiscali.it

Estorsioni a Varcaturo per conto del clan Mallardo, quattro condanne - Avrebbero tentato di estorcere denaro a imprese impegnate in lavori a Varcaturo, frazione di Giugliano, per conto del clan Mallardo e per questo arrestati nel settembre scorso, ma poi scarcerati dal ... Riporta rainews.it