Impegno sociale per costruire il futuro | incontro formativo a Cascina

Pisatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre, alla Biblioteca Comunale di Cascina, andrà in scena un dialogo fra giovani volontari per scoprire come l’impegno sociale può fare la differenza, sviluppare competenze e aprire nuove strade per lo studio e il lavoro. Come può una passione per l’arte, l’ambiente, lo sport o. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

impegno sociale costruire futuro"Costruire il futuro" parte dall’Università della Calabria - Prima edizione dell’evento dedicato a visione, impresa e identità: studenti in aula per ascoltare tre storie esemplari dell’imprenditori ... Come scrive zoom24.it

impegno sociale costruire futuroSe vogliamo costruire il futuro dobbiamo imparare a immaginarlo prima che arrivi - Dallo strategic foresight alla Valutazione di impatto generazionale e alla Futures Literacy. Scrive ansa.it

Impegno sociale e green per la filiera d’eccellenza - Enlight energy services: l’azienda gestisce ogni fase degli impianti rinnovabili con una solida visione d’insieme, dalla ricerca del terreno al progetto ... Secondo milano.repubblica.it

ASIA/NEPAL - Aiutare i profughi a costruire il loro futuro attraverso l'istruzione: l'impegno del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati - I Gesuiti in Nepal aiutano i rifugiati a costruire il loro futuro attraverso l'istruzione e lo sviluppo sociale. Lo riporta fides.org

"Il calcio del futuro": inclusione sociale, sostenibilità e nuove opportunità di business - Il libro “Il calcio del futuro” (Edizioni Minerva) firmato da Alessandro Formisano nasce dall’idea di individuare una ... Segnala corrieredellosport.it

La Lega del Filo d’Oro presenta il Bilancio Sociale 2024: una storia da celebrare, un futuro da costruire - Un’organizzazione in costante evoluzione, capace di coniugare crescita quantitativa e qualità dei servizi, mettendo al centro i diritti e i bisogni delle persone più fragili. Scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Impegno Sociale Costruire Futuro