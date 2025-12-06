Impegno contro la povertà alimentare Premiata la Società della Salute
Un riconoscimento per le misure messe in atto per combattere la povertà alimentare è stato consegnato alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa a Roma e ritirato dalla presidente Francesca Giannì. Un riconoscimento ricevuto nell’ambito di un evento dal titolo "La professione che serve. Assistenti sociali: l’agenda nell’Italia che cambia", promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) e la Fondazione nazionale Assistenti sociali (FNAS). Per celebrare il venticinquesimo anniversario della legge 32800, gli organizzatori avevano infatti istituito un premio nazionale volto a riconoscerne, valorizzarne e diffonderne le esperienze più significative di attuazione e innovazione dei principi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
