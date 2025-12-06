Immobiliare settimana mista in Borsa Tiene l’indice italiano

Andamento misto per il settore immobiliare in Borsa  questa settimana, con  le azioni italiane che hanno sovra-performano quelle europee. La settimana è stata comunque interlocutoria, con le aspettative del mercato sempre più orientate verso un taglio dei tassi di 25 punti base quando la Fed prenderà la sua decisione mercoledì prossimo, sulla scia di minori aspettative di inflazione e dati macroeconomici più deboli.   L’andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana negativa a livello europeo, con l’indice  Stoxx 600 Real Estate che ha registrato un calo dell’1,5%, facendo peggio rispetto al +0,7% dello Stoxx Europe 600. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

