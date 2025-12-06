Immobiliare settimana mista in Borsa Tiene l’indice italiano
Andamento misto per il settore immobiliare in Borsa questa settimana, con le azioni italiane che hanno sovra-performano quelle europee. La settimana è stata comunque interlocutoria, con le aspettative del mercato sempre più orientate verso un taglio dei tassi di 25 punti base quando la Fed prenderà la sua decisione mercoledì prossimo, sulla scia di minori aspettative di inflazione e dati macroeconomici più deboli. L’andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana negativa a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate che ha registrato un calo dell’1,5%, facendo peggio rispetto al +0,7% dello Stoxx Europe 600. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Salvini: “Mi stressate perché ho trovato casa su Immobiliare punto it”... È questa secondo voi la peggiore dichiarazione della settimana #StupidarioTop30 lespresso.it/c/politica/202… Vai su X
IL CYBER MONDAY IMMOBILIARE CONTINUA AD ALTAMURA! L'affare che aspettavi per la tua vita in Classe A4 è ORA! Solo per questa settimana, cogli l'opportunità di acquisire l'esclusiva villa di prestigio in Via Cassano, Altamura. Non è un semplice s - facebook.com Vai su Facebook
Immobiliare, settimana mista in Borsa. Tiene l’indice italiano - ANSA L'agglomerato urbano di case e palazzi di Napoli con il mare e l'ingresso del porto visti dalla collina di Capodimonte , 3 luglio 2024. quifinanza.it scrive
Mercato Immobiliare, settimana di acquisti: percorso Fed in focus - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... Segnala quifinanza.it
Immobiliare, solo lo 0,06% in Borsa. Piano di riforme e incentivi per le Ipo - Un set di regole, veicoli finanziari ad hoc e incentivi fiscali per portare le società immobiliari sui binari della Borsa. Lo riporta ilsole24ore.com
Borsa Immobiliare, è il momento delle case da ristrutturare - L'Umbria torna al centro del mercato del mattone, ma il baricentro è cambiato: meglio acquistare una casa da ristrutturare. Secondo ansa.it